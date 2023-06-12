У Литві почнуть розслідування щодо пропагандистів Соловйова, Скабєєвої та Красовського

Генеральна прокуратура Литви в понеділок почала розслідування щодо трьох громадян Росії, причетних до поширення пропаганди, на предмет їхньої можливої ролі у воєнних злочинах проти України.

Про це, як пише "Європейська правда", зазначається в заяві прокуратури, опублікованій у понеділок.

Генпрокуратура Литви вказує, що трьох росіян перевірять на причетність до підбурювання до воєнних злочинів і до злочинів проти людяності, які підпадають під універсальну юрисдикцію.

Перевірка відбудеться в межах ширшого досудового розслідування можливої незаконної депортації українських дітей до Білорусі.

Хоча прокуратура не вказала імені громадян РФ, голова комітету Сейму Литви з нацбезпеки і оборони Лаурінас Кащюнас, який ініціював відповідне подання, повідомив, що йдеться про російських пропагандистів Антона Красовського, Ольгу Скабєєву та Владіміра Соловйова.

"Ці розповсюджувачі російської державної пропаганди систематично, методично і безперервно публічно закликають керівництво збройних сил Російської Федерації, а також солдатів і бійців парамілітарних угруповань здійснювати в Україні заборонене міжнародним правом поводження з людьми і вбивства осіб, які перебувають під захистом міжнародного права", – додав він.

Нагадаємо, минулого року міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав уряди країн світу заборонити діяльність російського пропагандистського каналу іномовлення RT після заяв його топ-менеджера Антона Красовського про необхідність "топити" українських дітей.

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