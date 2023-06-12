В Литве начнут расследование в отношении пропагандистов Соловьева, Скабеевой и Красовского

Генеральная прокуратура Литвы в понедельник начала расследование в отношении трех граждан России, причастных к распространению пропаганды, на предмет их возможной роли в военных преступлениях против Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", отмечается в заявлении прокуратуры, опубликованном в понедельник.

Генпрокуратура Литвы указывает, что трех россиян проверят на причастность к подстрекательству к военным преступлениям и к преступлениям против человечности, которые подпадают под универсальную юрисдикцию.

Проверка состоится в рамках более широкого досудебного расследования возможной незаконной депортации украинских детей в Беларусь.

Хотя прокуратура не указала имени граждан РФ, председатель комитета Сейма Литвы по нацбезопасности и обороне Лауринас Кащюнас, который инициировал соответствующее представление, сообщил, что речь идет о российских пропагандистах Антоне Красовском, Ольге Скабеевой и Владимире Соловьеве.

"Эти распространители российской государственной пропаганды систематически, методично и непрерывно публично призывают руководство вооруженных сил Российской Федерации, а также солдат и бойцов парамилитарных группировок осуществлять в Украине запрещенное международным правом обращение с людьми и убийства лиц, находящихся под защитой международного права", – добавил он.

Напомним, в прошлом году министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал правительства стран мира запретить деятельность российского пропагандистского канала иновещания RT после заявлений его топ-менеджера Антона Красовского о необходимости "топить" украинских детей.

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