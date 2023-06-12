Швеція схвалила екстрадицію до Туреччини одного громадянина на вимогу Анкари

Уряд Швеції у понеділок схвалив екстрадицію до Туреччини громадянина, якого 10 років тому у рідній країні засудили за перевезення канабісу; реальною причиною можуть бути його зв'язки з Робітничою партією Курдистану.

Про це повідомляє SVT, пише "Європейська правда".

Радник у Мін’юсті Швеції Ашраф Ахмед повідомив, що уряд на позачерговому засіданні погодив екстрадицію, про яку просила Туреччина. Раніше у травні Верховний суд вирішив, що для цієї екстрадиції немає перешкод.

35-річному громадянину Туреччини у 2013 році оголосили обвинувальний вирок за перевезення 1,8 кг канабісу та засудили його до 4 років і 7 місяців позбавлення волі. Він відбув перші пів року терміну, після чого його достроково звільнили. Чоловік легально виїхав з Туреччини та отримав дозвіл на роботу у Швеції, де й проживав до цього часу.

Сам громадянин Туреччини протестує проти екстрадиції та під час процесу у Верховному суді наполягав, що вирок за наркотики є лише формальною підставою, тоді як реальна причина вимоги про його екстрадицію – його курдське походження, приналежність до прокурдської Народно-демократичної партії (HDP) і підтримка РПК або Робітничої партії Курдистану (PKK).

Екстрадиція може відбутися у наступні тижні.

Це буде перший прецедент екстрадиції особи-прихильника PKK до Туреччини від початку процесу вступу Швеції до НАТО.