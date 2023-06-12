Швеция одобрила экстрадицию в Турцию одного гражданина по требованию Анкары

Правительство Швеции в понедельник одобрило экстрадицию в Турцию гражданина, которого 10 лет назад в родной стране осудили за перевозку каннабиса; реальной причиной могут быть его связи с Рабочей партией Курдистана.

Об этом сообщает SVT, пишет "Европейская правда".

Советник в Минюсте Швеции Ашраф Ахмед сообщил, что правительство на внеочередном заседании согласовало экстрадицию, о которой просила Турция. Ранее в мае Верховный суд решил, что для этой экстрадиции нет препятствий.

35-летнему гражданину Турции в 2013 году объявили обвинительный приговор за перевозку 1,8 кг каннабиса, и приговорили к 4 годам и 7 месяцам лишения свободы. Он отбыл первые полгода срока, после чего его досрочно освободили, он легально выехал из Турции и получил разрешение на работу в Швеции, где и проживал до сих пор.

Сам гражданин Турции протестует против экстрадиции и во время процесса в Верховном суде настаивал, что приговор за наркотики является лишь формальным основанием, тогда как реальная причина требования о его экстрадиции – его курдское происхождение, принадлежность к прокурдской Народно-демократической партии (HDP) и поддержка РПК или Рабочей партии Курдистана (PKK).

Экстрадиция может состояться в ближайшие недели.

Это будет первый прецедент экстрадиции лица-сторонника PKK в Турцию с начала процесса вступления Швеции в НАТО.