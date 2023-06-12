Прем’єр Румунії подав у відставку після завершення протестів вчителів

Румунський прем’єр-міністр Ніколае Чуке в понеділок пішов у відставку після завершення кількатижневих протестів учителів за домовленістю з іншими партіями коаліції, новий уряд має бути схвалений до кінця тижня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Digi24.

Голова румунської Націонал-ліберальної партії Чуке, який очолив уряд Румунії у 2021 році в результаті домовленості між трьома партіями, мав скласти повноваження 25 травня й передати посаду прем’єр-міністра лідеру соціал-демократів Марчелу Чораку.

Та натоді країну охопили масові страйки вчителів, що вимагали підвищення зарплат, і коаліція домовилась зберегти уряд на чолі з Чуке до вирішення ситуації. У понеділок, після рішення уряду підвищити зарплати, освітяни припинили страйк.

"Таким чином, враховуючи, що цей конфлікт закінчився, сьогодні настав момент, коли я закінчую свою роботу на посаді прем'єр-міністра Румунії", – сказав Ніколае Чуке у зверненні до громадян у понеділок удень.

Тимчасовим прем’єром Румунії за рішенням президента став міністр юстиції Кетелін Предойу. Лідери політичних партій та фракцій парламенту будуть запрошені на консультації у вівторок для визначення кандидата на посаду прем'єр-міністра.

Очікується, що новий уряд на чолі з Чолаку буде приведений до присяги в парламенті Румунії до кінця тижня.

Водночас, за даними Digi24, переговори між коаліційними партіями – лібералами, соціал-демократами й Демократичною партією угорців Румунії – тривають, і сторони поки не дійшли остаточної згоди щодо розподілів мандатів.

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