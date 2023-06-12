Премьер Румынии подал в отставку после завершения протестов учителей

Румынский премьер-министр Николае Чуке в понедельник ушел в отставку после завершения многонедельных протестов учителей по договоренности с другими партиями коалиции, новое правительство должно быть одобрено до конца недели.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Digi24.

Председатель румынской Национал-либеральной партии Чуке, который возглавил правительство Румынии в 2021 году в результате договоренности между тремя партиями, должен был сложить полномочия 25 мая и передать должность премьер-министра лидеру социал-демократов Марчелу Чораку.

Но в то время страну охватили массовые забастовки учителей, требовавших повышения зарплат, и коалиция договорилась сохранить правительство во главе с Чуке до разрешения ситуации. В понедельник, после решения правительства повысить зарплаты, педагоги прекратили забастовку.

"Таким образом, учитывая, что этот конфликт закончился, сегодня настал момент, когда я заканчиваю свою работу на посту премьер-министра Румынии", – сказал Николае Чуке в обращении к гражданам в понедельник днем.

Временным премьером Румынии по решению президента стал министр юстиции Кэтэлин Предойу. Лидеры политических партий и фракций парламента будут приглашены на консультации во вторник для определения кандидата на должность премьер-министра.

Ожидается, что новое правительство во главе с Чолаку будет приведено к присяге в парламенте Румынии до конца недели.

В то же время, по данным Digi24, переговоры между коалиционными партиями – либералами, социал-демократами и Демократической партией венгров Румынии – продолжаются, и стороны пока не пришли к окончательному согласию относительно распределения мандатов.

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