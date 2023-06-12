Данія надсилає Україні додаткові боєприпаси, деталі не розголошують

Виконувач обов’язків міністра оборони Данії Троельс Лунд Поульсен та міністр закордонних справ Ларс Льокке Расмуссен у понеділок оголосили про відправлення Україні додаткової партії боєприпасів на тлі повномасштабного вторгнення Росії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politiken.

Деталі нової військової допомоги Україні міністри Данії не розголошують, але уточнили, що йдеться про боєприпаси вартістю близько чверті мільярда данських крон (33,5 мільйона євро), зокрема 2000 артилерійських снарядів.

"Ситуація така, що ми всі бачимо, що було оголошено про наступ. Він повільно починається. Україні вдалося стримати росіян на відстані. Тепер настав час відповісти тим же. Для цього потрібно, щоб у них були необхідні можливості. Це стосується і боєприпасів", – прокоментував голова МЗС Данії.

Очільник данського Міноборони додав, що уряд країни продовжує обговорення військових потреб України.

Минулого тижня, нагадаємо, Бельгія оголосила про наміри передати Україні 105-міліметрові артилерійські снаряди на суму 32,4 мільйона євро.

Раніше західні ЗМІ повідомили, що Україна почала довгоочікувані контрнаступальні дії одразу на кількох напрямках, на тлі чого деякі західні країни почали оголошувати про додаткову військову допомогу Києву.