Дания отправляет Украине дополнительные боеприпасы, детали не разглашаются

Исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен и министр иностранных дел Ларс Лёкке Расмуссен в понедельник объявили об отправке Украине дополнительной партии боеприпасов на фоне полномасштабного вторжения России.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politiken.

Детали новой военной помощи Украине министры Дании не разглашают, но уточнили, что речь идет о боеприпасах стоимостью около четверти миллиарда датских крон (33,5 миллиона евро), в частности 2000 артиллерийских снарядов.

"Ситуация такова, что мы все видим, что было объявлено о наступлении. Оно медленно начинается. Украине удалось сдержать россиян на расстоянии. Теперь настало время ответить тем же. Для этого нужно, чтобы у них были необходимые возможности. Это касается и боеприпасов", – прокомментировал глава МИД Дании.

Глава датского Минобороны добавил, что правительство страны продолжает обсуждение военных потребностей Украины.

На прошлой неделе, напомним, Бельгия объявила о намерениях передать Украине 105-миллиметровые артиллерийские снаряды на сумму 32,4 миллиона евро.

Ранее западные СМИ сообщили, что Украина начала долгожданные контрнаступательные действия сразу на нескольких направлениях, на фоне чего некоторые западные страны начали объявлять о дополнительной военной помощи Киеву.