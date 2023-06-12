Ексголову уряду Шотландії не виключатимуть із партії на тлі фінансового розслідування

Лідер Шотландської національної партії не планує призупиняти членство колишньої першої міністерки Ніколи Стержен після того, як її затримували у рамках розлідування щодо фінансування партії.

Як повідомляє Reuters, пише "Європейська правда", про це заявив чинний керівник партії Хумза Юсаф.

На тлі активізації розслідування Юсафа все частіше закликають призупинити членство Стерджен та її чоловіка, колишнього виконавчого директора партії Пітера Мюррелла, і скарбника партії.

Юсаф у коментарі ЗМІ сказав, що не бачить причин для такого кроку.

Нагадаємо, поліція відпустила Ніколу Стерджен без висунення звинувачень після її затримання у неділю.

Розслідування стосується використання понад 600 тисяч фунтів стерлінгів, які зібрали на кампанію за незалежність Шотландії – кошти мали би бути обмежені таким цільовим використанням, але є підозри, що їх могли використовувати і на інші цілі.

Раніше затримували чоловіка Ніколи Стерджен – екс-виконавчого директора SNP Пітера Мюррелла, разом з ексскарбником Коліном Бітті. Згодом обох відпустили без висунення звинувачень.