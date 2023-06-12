Экс-главу правительства Шотландии не будут исключать из партии на фоне финансового расследования

Руководитель Шотландской национальной партии не планирует приостанавливать членство бывшего первого министра Николы Стержен после того, как ее задерживали в рамках расследования по финансированию партии.

Как сообщает Reuters, пишет "Европейская правда", об этом заявил действующий руководитель партии Хумза Юсаф.

На фоне активизации расследования Юсафа все чаще призывают приостановить членство Стерджен и ее мужа, бывшего исполнительного директора партии Питера Мюррелла, и казначея партии.

Юсаф в комментарии СМИ сказал, что не видит причин для такого шага.

Напомним, полиция отпустила Николу Стерджен без предъявления обвинений после ее задержания в воскресенье.

Расследование касается использования более 600 тысяч фунтов стерлингов, которые собрали на кампанию за независимость Шотландии – средства должны быть ограничены таким целевым использованием, но есть подозрения, что их могли использовать и на другие цели.

Ранее задерживали мужа Николы Стерджен – экс-исполнительного директора SNP Питера Мюррелла, вместе с экс-казначеем Колином Битти. Впоследствии обоих отпустили без предъявления обвинений.