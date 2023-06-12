ООН готова направить специальную миссию для помощи пострадавшим в результате подрыва Каховской ГЭС на левобережье Херсонщины, для этого ожидают гарантий безопасности от российской стороны.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в эфире единого марафона заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Кулеба рассказал, что в настоящее время Организация объединенных наций и Международный комитет Красного Креста уже начали поставлять гуманитарную помощь пострадавшему населению на правобережье Херсонской области.

Он также рассказал, что уже сформирована миссия ООН, готовая отправиться на левый берег Днепра, но для этого ожидают гарантий безопасности от российской стороны.

"Согласно нашей договоренности, которой мы достигли в прошлый четверг с ООН... такая миссия сформирована, они направили запрос на получение гарантий безопасности Украине и России. Украина такие гарантии мгновенно предоставила. Россия пока ответ не предоставила", – отметил Дмитрий Кулеба.

Он сообщил также, что в Украину уже доставили грузы от 12 из 19 стран, которые выделили помощь Украине для преодоления последствий подрыва Каховской ГЭС.