Туреччина навряд чи дасть сигнал про схвалення заявки Швеції на вступ до НАТО – Bloomberg

На найближчих консультаціях 14 червня Туреччина навряд чи дасть сигнал щодо готовності схвалити заявку Швеції на вступ до НАТО.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Bloomberg.

У матеріалі агентства зазначається, що незважаючи на надії Стокгольма, що поправки до шведського закону про тероризм, які набули чинності 1 червня, допоможуть прискорити процес вступу до альянсу, Анкара поки що не готова схвалити заявку Швеції.

Туреччина все ще хоче, щоб Швеція зробила більше для виконання її умов, щоб підтримати заявку країни на вступ до саміту НАТО у липні.

В Анкарі вважають, що Швеція спочатку повинна повністю реалізувати свій новий закон про тероризм, щоб запобігти антитурецьким протестам.

Швеція стверджує, що, прийнявши новий закон про боротьбу з тероризмом, вона виконала всі свої зобов'язання за угодою. У Стокгольмі заявляють, що мають спільну з Туреччиною зацікавленість у більш тісній координації зусиль у боротьбі з тероризмом і організованою злочинністю.

Представники Туреччини, Швеції та Фінляндії планують зустрітися в середу, 14 червня, для подальших переговорів в межах спільного формату, узгодженого в Мадриді минулого літа.

Туреччина та Угорщина є єдиними країнами-членами НАТО, які ще не ратифікували заявку Швеції, що вимагає одностайної ратифікації.

Генеральний секретар Північноатлантичного Альянсу Єнс Столтенберг раніше вкотре заявив, що Швеція виконала всі вимоги для вступу до НАТО, й висловив сподівання, що це станеться до саміту у Вільнюсі в липні.