Турция вряд ли даст сигнал об одобрении заявки Швеции на вступление в НАТО - Bloomberg

На ближайших консультациях 14 июня Турция вряд ли даст сигнал о готовности одобрить заявку Швеции на вступление в НАТО.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Bloomberg.

В материале агентства отмечается, что несмотря на надежды Стокгольма, что поправки к шведскому закону о терроризме, которые вступили в силу 1 июня, помогут ускорить процесс вступления в альянс, Анкара пока не готова одобрить заявку Швеции.

Турция все еще хочет, чтобы Швеция сделала больше для выполнения ее условий, чтобы поддержать заявку страны на вступление до саммита НАТО в июле.

В Анкаре считают, что Швеция сначала должна полностью реализовать свой новый закон о терроризме, чтобы предотвратить антитурецкие протесты.

Швеция утверждает, что, приняв новый закон о борьбе с терроризмом, она выполнила все свои обязательства по соглашению. В Стокгольме заявляют, что имеют общую с Турцией заинтересованность в более тесной координации усилий в борьбе с терроризмом и организованной преступностью.

Представители Турции, Швеции и Финляндии планируют встретиться в среду, 14 июня, для дальнейших переговоров в рамках совместного формата, согласованного в Мадриде прошлым летом.

Турция и Венгрия, которые поддерживают связи с Россией, являются единственными странами-членами НАТО, которые еще не ратифицировали заявку Швеции, что требует единодушной ратификации.

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг раньше в очередной раз заявил, что Швеция выполнила все требования для вступления в НАТО, и выразил надежду, что это произойдет до саммита в Вильнюсе в июле.