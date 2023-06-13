Литва дозволила російському пілоту-втікачу вільно пересуватися по країні

Льотчик Військово-космічних сил Росії лейтенант Дмітрій Мішов отримав дозвіл на поселення в обраному ним місці проживання, тому він більше не перебуватиме під наглядом прикордонників і зможе вільно пересуватися територією Литви.

Про це заявив представник Служби охорони державного кордону Литви Гедрюс Мішутіс передає "Європейська правда" з посиланням на портал Delfi.

"Служба охорони державного кордону отримала рішення Департаменту міграції, яким Департамент міграції дозволив йому оселитися в обраному ним місці проживання і ухвалив рішення про його прийом до Литовської Республіки",- заявив Мішутіс.

"Отже, він залишив приміщення прикордонників, де перебував із п'ятниці, і тепер наша служба юридично більше не має до нього жодного стосунку, усім займається Департамент міграції", – додав він.

Мішутіс визнав, що якщо Мішову надано дозвіл на поселення в обраному місці проживання, йому буде надано і можливість вільного пересування територією країни.

"Проживання в обраному місці проживання, тому жодних обмежень тут, мабуть, усередині Литви не буде", – сказав представник прикордонників.

Мішов в інтерв’ю російській службі ВВС розповів, що 28 травня втік в одну з країн Балтії і в день публікації інтерв'ю звернувся до литовських міграційних чиновників.

За його словами, він був помічником командира екіпажу вертольота, а пізніше став льотчиком-оператором бойового вертольота.

Після цього влада Литви підтвердила, що пілот Військово-космічних сил Росії, який втік від війни проти України, перебуває на литовській території