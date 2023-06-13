Литва разрешила беглому российскому пилоту свободно передвигаться по стране

Летчик Военно-космических сил России лейтенант Дмитрий Мишов получил разрешение на поселение в выбранном им месте жительства, поэтому он больше не будет находиться под наблюдением пограничников и сможет свободно передвигаться по территории Литвы.

Об этом заявил представитель Службы охраны государственной границы Литвы Гедрюс Мишутис передает "Европейская правда" со ссылкой на портал Delfi.

"Служба охраны государственной границы получила решение Департамента миграции, которым Департамент миграции позволил ему поселиться в выбранном им месте жительства и принял решение о его приеме в Литовскую Республику",- заявил Мишутис.

"Таким образом, он покинул помещение пограничников, где находился с пятницы, и теперь наша служба юридически больше не имеет к нему никакого отношения, всем занимается Департамент миграции", – добавил он.

Мишутис признал, что если Мишову предоставлено разрешение на поселение в выбранном месте жительства, ему будет предоставлена и возможность свободного передвижения по территории страны.

"Проживание в выбранном месте жительства, поэтому никаких ограничений здесь, видимо, внутри Литвы не будет", – сказал представитель пограничников.

Мишов в интервью российской службе ВВС рассказал, что 28 мая сбежал в одну из стран Балтии и в день публикации интервью обратился к литовским миграционным чиновникам.

По его словам, он был помощником командира экипажа вертолета, а позже стал летчиком-оператором боевого вертолета.

После этого власти Литвы подтвердили, что пилот Военно-космических сил России, который сбежал от войны против Украины, находится на литовской территории