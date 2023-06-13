Швеція надає допомогу Україні для боротьби в інформаційному просторі

Швеція від самого початку повномасштабного вторгнення РФ допомагає Україні вести боротьбу в інформаційному просторі.

Як пише "Європейська правда", про це заявив керівник одного з відділів шведського Управління психологічного захисту Мікаель Тофвессон, повідомляє телеканал SVT.

За його словами, робота ведеться таємно.

"Ми навчаємо і тренуємо українські відомства, як боротися в інформаційному полі", – зазначив Тофвессон.

У звіті, переданому Міністерству оборони Швеції, описується робота з "посилення об'єднаної української психологічної обороноздатності".

Водночас кількість співробітників відомства, які ведуть таку роботу, не називається.

Раніше Міноборони Швеції повідомило, що українські військовослужбовці пройшли навчання на бойових машин піхоти CV90 у Швеції і зараз повернулись додому.