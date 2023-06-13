Швеция оказывает помощь Украине для борьбы в информационном пространстве

Швеция с самого начала полномасштабного вторжения РФ помогает Украине вести борьбу в информационном пространстве.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявил руководитель одного из отделов шведского Управления психологической защиты Микаэль Тофвессон, сообщает телеканал SVT.

По его словам, работа ведется тайно.

"Мы обучаем и тренируем украинские ведомства, как бороться в информационном поле", – отметил Тофвессон.

В отчете, переданном Минобороны Швеции, описывается работа по "усилению объединенной украинской психологической обороноспособности".

В то же время количество сотрудников ведомства, которые ведут такую работу, не называется.

Ранее Минобороны Швеции сообщило, что украинские военнослужащие прошли обучение на боевых машин пехоты CV90 в Швеции и сейчас вернулись домой.