У Сеймі Литви хочуть перевірити президента на предмет порушення етичних норм

Член фракції консерваторів у Сеймі Литви Матас Мальдейкіс звернувся до Головної комісії зі службової етики з проханням перевірити, чи не порушив президент країни Гітанас Науседа етичні норми.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Delfi.

За словами депутата, йдеться про те, що під час президентської виборчої кампанії Науседа не подав декларацію про майно сім'ї.

Мальдейкіс зазначив, що у 2018 році Науседа скористався лазівкою у законі і не подав декларацію про майно своєї сім'ї, тож без відповіді залишаються питання про те, за рахунок яких коштів політик покрив свої передвиборчі витрати і чи повернув він усі свої борги.

Також варто нагадати про політичний скандал у Литві, пов'язаний із грошима, які окремі нинішні члени кабінету міністрів, які були до цього депутатами місцевих рад, отримували в самоврядуваннях на забезпечення своєї роботи.

На тлі скандалу травні прем'єр-міністерка країни Інгріда Шимоніте сказала, що якщо парламент не схвалить рішення президії християнських демократів про проведення дострокових виборів, вона подасть заяву про відставку після саміту НАТО, однак 6 червня вона сказала, що цією заявою дозволила собі занадто багато.

Попри скандал президія партії "Союз Вітчизни – Християнські демократи Литви" (TS-LKD), яка зібралася в п'ятницю, вирішила не приймати відставку прем'єр-міністра країни Інгріди Шимоніте і підтримала подальшу роботу уряду у незмінному складі.