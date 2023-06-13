В Сейме Литвы хотят проверить президента на предмет нарушения этических норм

Член фракции консерваторов в Сейме Литвы Матас Мальдейкис обратился к Главной комиссии по служебной этике с просьбой проверить, не нарушил ли президент страны Гитанас Науседа этические нормы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

По словам депутата, речь идет о том, что во время президентской избирательной кампании Науседа не подал декларацию об имуществе семьи.

Мальдейкис отметил, что в 2018 году Науседа воспользовался лазейкой в законе и не подал декларацию об имуществе своей семьи, поэтому без ответа остаются вопросы о том, за счет каких средств политик покрыл свои предвыборные расходы и вернул ли он все свои долги.

Также стоит напомнить о политическом скандале в Литве, связанном с деньгами, которые отдельные нынешние члены кабинета министров, которые были до этого депутатами местных советов, получали в самоуправлениях на обеспечение своей работы.

На фоне скандала в мае премьер-министр страны Ингрида Шимоните сказала, что если парламент не одобрит решение президиума христианских демократов о проведении досрочных выборов, она подаст заявление об отставке после саммита НАТО, однако 6 июня она сказала, что этим заявлением позволила себе слишком много.

Несмотря на скандал, президиум партии "Союз Отечества – Христианские демократы Литвы" (TS-LKD), который собрался в пятницу, решил не принимать отставку премьер-министра страны Ингриды Шимоните и поддержал дальнейшую работу правительства в неизменном составе.