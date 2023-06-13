В Україну прибули дві команди слідчих із Франції: збиратимуть дані для розслідування в МКС

Франція відправила в Україну дві команди слідчих та експертів, які збиратимуть дані для розслідування скоєних в Україні злочинів у Міжнародному кримінальному суді.

Про це повідомили в МЗС Франції, пише "Європейська правда".

З 10-11 червня до України вирушили дві команди французьких фахівців Міністерства внутрішніх справ та заморських територій. До однієї входять слідчі, до іншої – технічні експерти.

Групи надсилають згідно із запитом про підтримку, який Україна надіслала Франції.

Перша група сфокусується на злочинах, що включали завдання серйозної шкоди довкіллю України від початку російської агресії.

Окрім того, Франція розгорне місію технічних експертів під егідою Офісу прокурора МКС. Місія збиратиме докази шкоди, завданої цивільним об’єктам, з використанням цифрових 3D-моделей. Ця інформація у майбутньому буде корисною і для розслідувань, які веде Міжнародний кримінальний суд, і для тих, які ведуться в Україні.

Роботу груп фінансує Міністерство з питань європи та закордонних справ.

Перед цим в Україну приїздили вже п’ять подібних команд французьких фахівців, із них дві – на тривалий час.

Зокрема, останні місії займалися документацією збитків, завданих інфраструктурі, ідентифікацією загиблих і встановленням причин смерті, моделюванням місця подій.

У травні в Україну також приїздила група французьких слідчих для розслідування загибелі журналіста AFP.