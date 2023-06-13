В Украину прибыли две команды экспертов из Франции - собирать данные для расследования в МУС

Франция отправила в Украину две команды следователей и экспертов, которые будут собирать данные для расследования совершенных в Украине преступлений в Международном уголовном суде.

Об этом сообщили в МИД Франции, пишет "Европейская правда".

С 10-11 июня в Украину отправились две команды французских специалистов Министерства внутренних дел и заморских территорий. В одну входят следователи, в другую – технические эксперты.

Группы присылают согласно запросу о поддержке, который Украина направила Франции.

Первая группа сфокусируется на преступлениях, которые включали нанесение серьезного вреда окружающей среде Украины с начала российской агрессии.

Кроме того, Франция развернет миссию технических экспертов под эгидой Офиса прокурора МУС. Миссия будет собирать доказательства ущерба, нанесенного гражданским объектам, с использованием цифровых 3D-моделей. Эта информация в будущем будет полезной и для расследований, которые ведет Международный уголовный суд, и для тех, которые ведутся в Украине.

Работу групп финансирует Министерство по вопросам Европы и иностранных дел.

Перед этим в Украину приезжали уже пять подобных команд французских специалистов, из них две – на длительное время.

В частности, последние миссии занимались документацией ущерба, нанесенного инфраструктуре, идентификацией погибших и установлением причин смерти, моделированием места событий.