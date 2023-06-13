ЄЦБ закликає європейські фінансові установи виходити з Росії

У Європейському центральному банку тиснуть на банки з єврозони, які досі працюють у Росії, закликаючи їх згортати роботу у цій країні.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Spiegel, цитуючи слова головного банківського наглядача ЄЦБ Андреа Енріа на фінансовій конференції у Парижі.

"Ми не просто вітаємо цей процес (виходу європейських банків з Росії – Ред.), але й дуже тиснемо на них, тому що з продовженням роботи у Росії пов’язані великі репутаційні ризики", – зазначив Енріа.

Він підкреслив, що Москва всіляко намагається обмежити вплив санкцій на російську економіку.

Одночасно Андреа Енріа визнав, що банкам, які вирішили виходити з Росії, непросто продати свій бізнес там, оскільки РФ створює для цього значні перешкоди.

ЄЦБ здійснює нагляд за великими банками у єврозоні, загалом 110 установами.

Нагадаємо, банківська група Raiffeisen Bank International (RBI) після тиску австрійських інвесторів і Європейського центробанку заявила, що буде займатися можливим продажем або відокремленням свого російського бізнесу.

Неофіційно з’являлася інформація, що ЄС хоче полегшити для європейських компаній вихід з ринку РФ, послабивши санкції.