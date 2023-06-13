ЕЦБ призывает европейские финансовые учреждения выходить из России

В Европейском центральном банке давят на банки еврозоны, которые до сих пор работают в России, призывая их сворачивать работу в этой стране.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Spiegel, цитируя слова главного банковского надзирателя ЕЦБ Андреа Энриа на финансовой конференции в Париже.

"Мы не просто приветствуем этот процесс (выхода европейских банков из России – Ред.), но и очень давим на них, потому что с продолжением работы в России связаны большие репутационные риски", – отметил Энриа.

Он подчеркнул, что Москва всячески пытается ограничить влияние санкций на российскую экономику.

Одновременно Андреа Энриа признал, что банкам, которые решили выходить из России, непросто продать свой бизнес там, поскольку РФ создает для этого значительные препятствия.

ЕЦБ осуществляет надзор за крупными банками в еврозоне, всего 110 учреждениями.

Напомним, банковская группа Raiffeisen Bank International (RBI) после давления австрийских инвесторов и Европейского центробанка заявила, что будет заниматься возможной продажей или отделением своего российского бизнеса.

Неофициально появлялась информация, что ЕС хочет облегчить для европейских компаний выход с рынка РФ, ослабив санкции.