Мерц визнав свою відповідальність за останні поразки ХДС на земельних виборах

Німецький канцлер Фрідріх Мерц визнав, що несе особисту відповідальність за провальні результати своєї партії ХДС на останніх земельних виборах у Німеччині.

Про це він сказав у понеділок на пресконференції у Берліні, його цитує Spiegel, пише "Європейська правда".

Коментуючи ситуацію в Мекленбурзі-Передній Померанії, Мерц заявив про глибокий перелом: вперше в історії ХДС не пройшла до ландтагу однієї з німецьких земель.

"Для ХДС у Німеччині це драматичний, безпрецедентний результат – те, що ми не змогли подолати п’ятивідсотковий бар’єр, і що ціла фракція вилетіла з ландтагу. Це важкий удар, і він ще довго відгукуватиметься для нас. Нам доведеться ще довго обговорювати ці наслідки", – заявив він.

Мерц визнав, що політика федерального уряду вплинула на вибори до земельних парламентів.

"Я знаю, що на цих виборах до земельних парламентів – як два тижні тому в Саксонії-Ангальт, так і вчора – велику роль відіграла федеральна політика. А також моя особа. Однак результати виборів та причини цих результатів виходять далеко за межі моєї особи", – заявив він.

За його словами, результати виборів проаналізують. Історичним завданням коаліції у Берліні та політичного центру загалом є підготувати країну до "розв'язування цих питань на найближчі роки".

"Я вдячний, що сьогодні вранці ми почули від соціал-демократів, що вони хочуть зберегти коаліцію в Берліні. Це стосується і нас, і мене особисто. Ми разом рішуче налаштовані впоратися з історичними завданнями, що стоять перед нашою країною", – заявив Мерц.

На виборах 20 вересня ультраправа "АдН" посіла перше місце у Мекленбурзі-Передній Померанії з результатом понад 38%. Натомість партія ХДС Мерца набрала лише 4,9% і вперше в історії не пройшла до земельного парламенту.

На земельних виборах у Берліні 20 вересня виграли "Ліві", партія ХДС зайняла друге місце.

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