Ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини" ("АдН") після тріумфу на земельних виборах закликала керівну коаліцію зробити кроки для повернення до діалогу з Москвою.

Як повідомляє "Європейська правда", про це під час пресконференції заявив співголова партії Тіно Хрупалла, якого цитує DW.

За його словами, останні результати виборів у трьох федеральних землях свідчать про те, що "громадяни мають право вимагати і хотіли б іншої політики, а саме політики миру та дипломатії".

Одна з вимог полягає в тому, щоб федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц "нарешті поїхав і до Москви і провів там переговори, щоб припинити розкручування ескалації та нарощування озброєнь", сказав співлідер "АдН".

Він додав, що переговори з Росією та припинення війни РФ проти України необхідні також для того, щоб Німеччина "нарешті змогла зайнятися внутрішніми проблемами".

"АдН" посідає перше місце на виборах у Мекленбурзі-Передній Померанії з результатом понад 38%. Натомість ХДС Фрідріха Мерца набрала лише 4,9% і не пройшла до земельного парламенту.

До того "АдН" здобула переконливу перемогу на земельних виборах в Саксонії-Ангальт.

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