Австрія відреагувала на злочин РФ у Кривому Розі: причетні мають відповісти

Офіційний Відень відреагував на трагедію у Кривому Розі, де внаслідок ракетного удару РФ загинули 11 людей.

Як пише "Європейська правда", МЗС Австрії розмістило заяву в офіційному Twitter.

"Ми глибоко шоковані останньою атакою на українське місто Кривий Ріг. Це ще одне смертельне і грубе порушення Росією міжнародного права. Усі причетні мають бути притягнені до відповідальності", – йдеться у заяві.

We are deeply shocked by the recent attack on the Ukrainian city of Kryvyi Rih. Another deadly and grave violation of international law by #Russia. All those responsible must be held accountable. https://t.co/UfhC3lAgxO — MFA Austria (@MFA_Austria) June 13, 2023

Речник Єврокомісії констатував, що Росія продовжує тероризувати цивільних українців, та назвав ці атаки боягузливими.

Генсек Ради Європи назвала неприйнятними систематичні удари РФ по цивільних будівлях.

За останніми повідомленнями, у багатоповерхівці та приватному підприємстві в Кривому Розі, куди поцілила ракета, загинули 11 осіб; отримали поранення 28 людей.