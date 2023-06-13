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Австрія відреагувала на злочин РФ у Кривому Розі: причетні мають відповісти

Вівторок, 13 червня 2023, 19:54

Офіційний Відень відреагував на трагедію у Кривому Розі, де внаслідок ракетного удару РФ загинули 11 людей. 

Як пише "Європейська правда", МЗС Австрії розмістило заяву в офіційному Twitter.

"Ми глибоко шоковані останньою атакою на українське місто Кривий Ріг. Це ще одне смертельне і грубе порушення Росією міжнародного права. Усі причетні мають бути притягнені до відповідальності", – йдеться у заяві. 

Речник Єврокомісії констатував, що Росія продовжує тероризувати цивільних українців, та назвав ці атаки боягузливими. 

Генсек Ради Європи назвала неприйнятними систематичні удари РФ по цивільних будівлях. 

За останніми повідомленнями, у багатоповерхівці та приватному підприємстві в Кривому Розі, куди поцілила ракета, загинули 11 осіб; отримали поранення 28 людей. 

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Війна з РФ Австрія