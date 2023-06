Австрія відреагувала на злочин РФ у Кривому Розі: причетні мають відповісти

Офіційний Відень відреагував на трагедію у Кривому Розі, де внаслідок ракетного удару РФ загинули 11 людей.

Як пише "Європейська правда", МЗС Австрії розмістило заяву в офіційному Twitter.

"Ми глибоко шоковані останньою атакою на українське місто Кривий Ріг. Це ще одне смертельне і грубе порушення Росією міжнародного права. Усі причетні мають бути притягнені до відповідальності", – йдеться у заяві.

We are deeply shocked by the recent attack on the Ukrainian city of Kryvyi Rih. Another deadly and grave violation of international law by #Russia. All those responsible must be held accountable. https://t.co/UfhC3lAgxO