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Австрия отреагировала на преступление РФ в Кривом Роге: виновные должны ответить

Вторник, 13 июня 2023, 19:54

Официальная Вена отреагировала на трагедию в Кривом Роге, где в результате ракетного удара РФ погибли 11 человек.

Как пишет "Европейская правда", МИД Австрии разместило заявление в официальном Twitter.

"Мы глубоко шокированы последней атакой на украинский город Кривой Рог. Это еще одно смертельное и грубое нарушение Россией международного права. Все причастные должны быть привлечены к ответственности", – говорится в заявлении.

Спикер Еврокомиссии констатировал, что Россия продолжает терроризировать гражданских украинцев, и назвал эти атаки трусливыми.

Генсек Совета Европы назвала неприемлемыми систематические удары РФ по гражданским зданиям.

По последним сообщениям, в многоэтажке и частном предприятии в Кривом Роге, куда попала ракета, погибли 11 человек; получили ранения 28 человек.

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