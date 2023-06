Австрия отреагировала на преступление РФ в Кривом Роге: виновные должны ответить

Официальная Вена отреагировала на трагедию в Кривом Роге, где в результате ракетного удара РФ погибли 11 человек.

Как пишет "Европейская правда", МИД Австрии разместило заявление в официальном Twitter.

"Мы глубоко шокированы последней атакой на украинский город Кривой Рог. Это еще одно смертельное и грубое нарушение Россией международного права. Все причастные должны быть привлечены к ответственности", – говорится в заявлении.

We are deeply shocked by the recent attack on the Ukrainian city of Kryvyi Rih. Another deadly and grave violation of international law by #Russia. All those responsible must be held accountable. https://t.co/UfhC3lAgxO