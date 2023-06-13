Чорногорський літак прилетів до Литви через Білорусь попри санкції

Літак чорногорської компанії Air Montenegro, що летів із міста Тіват до литовської столиці Вільнюса в понеділок, перетнув повітряний простір Білорусі попри те, що литовська влада закрила його після інциденту 2021 році із затриманням білоруського опозиційного блогера Романа Протасевича.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в публікації Delfi.

Моніторингова група "Беларускі Гаюн" звернула увагу, що, за даними Flightradar24, літак Air Montenegro перетнув повітряний простір Словаччини та Польщі, потім вилетів у західну частину Білорусі, а звідти – до Литви.

Фото: Flightradar24

"Незважаючи на заборону Литви, пілоти пролетіли над білоруською територією і увійшли в повітряний простір Литви з білоруського боку. У травні 2021 року Литва заборонила літакам залишати або заходити в свої аеропорти, якщо рейс перетинав білоруський повітряний простір", – стверджують спостерігачі.

За їхніми даними, чартерний рейс MNE2468 був запущений лише у травні, відтоді відбулись п’ять перельотів, і останній став першим, коли пілоти пролетіли через територію Білорусі.

Представниця Литовського управління повітряним рухом Інгріда Даугірде заявила, що Литва виконує вказівки Агентства з безпеки польотів Європейського Союзу щодо обмежень польотів через Білорусь, але Чорногорія – країна-партнер агентства і на неї додаткові обмеження не поширюються.

"Країна реєстрації літака і названого вами перевізника – Чорногорія, яка не входить до списку санкційних країн (куди входять Росія і Білорусь). Це регулярний рейс, який наразі не підпадає під жодні санкції, а сам літак летів за маршрутом, зазначеним у плані польоту", – додала Даугірде.

Уряд Литви заборонив з 25 травня 2021 року виліт і прибуття літаків до литовських аеропортів, якщо вони пролітають над білоруським повітряним простором.

Такою була відповідь європейської спільноти на інцидент навесні 2021 року, коли пасажирський літак авіакомпанії Ryanair примусили здійснити посадку у Мінську під приводом вибухівки на борту. Літак летів з Афін до Вільнюса. Серед пасажирів був білоруський активіст Роман Протасевич разом з його тодішньою дівчиною Софією Сапегою, під час цієї посадки обох затримали.

Обидва були засуджені білоруським режимом до тюремного ув'язнення, але зараз помилувані.