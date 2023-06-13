Черногорский самолет прилетел в Литву через Беларусь несмотря на санкции

Самолет черногорской компании Air Montenegro, летевший из города Тиват в литовскую столицу Вильнюс в понедельник, пересек воздушное пространство Беларуси несмотря на то, что литовские власти закрыли его после инцидента 2021 года с задержанием белорусского оппозиционного блогера Романа Протасевича.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации Delfi.

Мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" обратила внимание, что, по данным Flightradar24, самолет Air Montenegro пересек воздушное пространство Словакии и Польши, затем вылетел в западную часть Беларуси, а оттуда – в Литву.

ФОТО: FLIGHTRADAR24

"Несмотря на запрет Литвы, пилоты пролетели над белорусской территорией и вошли в воздушное пространство Литвы с белорусской стороны. В мае 2021 года Литва запретила самолетам покидать или заходить в свои аэропорты, если рейс пересекал белорусское воздушное пространство", – утверждают наблюдатели.

По их данным, чартерный рейс MNE2468 был запущен только в мае, с тех пор состоялись пять перелетов, и последний стал первым, когда пилоты пролетели через территорию Беларуси.

Представительница Литовского управления воздушным движением Ингрида Даугирде заявила, что Литва выполняет указания Агентства по безопасности полетов Европейского Союза по ограничениям полетов через Беларусь, но Черногория – страна-партнер агентства и на нее дополнительные ограничения не распространяются.

"Страна регистрации самолета и названного вами перевозчика – Черногория, которая не входит в список санкционных стран (куда входят Россия и Беларусь). Это регулярный рейс, который пока не подпадает ни под какие санкции, а сам самолет летел по маршруту, указанному в плане полета", – добавила Даугирде.

Правительство Литвы запретило с 25 мая 2021 года въезд и выезд самолетов из литовских аэропортов, если они пролетают над белорусским воздушным пространством.

Таким был ответ европейского сообщества на инцидент весной 2021 года, когда пассажирский самолет авиакомпании Ryanair вынудили совершить посадку в Минске под предлогом взрывчатки на борту. Самолет летел из Афин в Вильнюс. Среди пассажиров был белорусский активист Роман Протасевич вместе с его тогдашней девушкой Софией Сапегой, во время этой посадки в Минске обоих задержали.

Оба были приговорены белорусским режимом к тюремному заключению, но сейчас помилованы.