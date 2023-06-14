Прем’єр Бельгії: Позбавлення Угорщини головування в ЄС може бути контрпродуктивним

Прем'єр-міністр Бельгії Александер Де Кроо заявив, що він проти позбавлення Угорщини головування в Раді ЄС на ротаційній основі, зазначивши, що це може бути "контрпродуктивним" і навіть поставити Будапешт у "привілейоване становище".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Euractiv.

Передбачається, що Угорщина перебере головування в Раді ЄС на шість місяців у липні 2024 року, після Іспанії у другій половині 2023 року і Бельгії в першій половині 2024 року.

Однак у нещодавно ухваленій резолюції Європарламент висловив своє занепокоєння щодо головування Угорщини у зв'язку з питаннями верховенства права в уряді Віктора Орбана. Він також звернувся до інших країн-членів ЄС з проханням знайти рішення.

Де Кроо, однак, вважає за краще зберігати обережність. У вівторок під час засідання комітету бельгійської палати він заявив, що поділяє стурбованість парламенту щодо верховенства права в Угорщині, але позбавляти країну головування в ЄС – "абсолютно не найкраща ідея".

Він підкреслив, що головування в ЄС – це не лише привілей, але й обов'язок.

У цьому сенсі недопущення Угорщини до головування в Раді може бути кроком, який "ставить Угорщину в привілейоване становище", оскільки головування зобов'язує державу-члена "показати свою руку" і "бути примирителем".

Дійсно, головування має бути прозорим щодо своїх намірів, і оскільки його метою є пошук консенсусу між державами-членами в Раді, країна, яка головує, повинна бути здатною сприяти діалогу, будувати мости і вирішувати конфлікти, які можуть виникнути. Однак кілька країн-членів ставлять під сумнів здатність Угорщини робити це.

Як повідомлялося, глава МЗС Латвії Едгарс Рінкевичс, якого нещодавно обрали президентом Латвії, сумнівається у тому, що Євросоюзу вдасться відкласти головування Угорщини в Раді ЄС.