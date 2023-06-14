Премьер Бельгии: Лишение Венгрии председательства в ЕС может быть контрпродуктивным

Премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо заявил, что он против лишения Венгрии председательства в Совете ЕС на ротационной основе, отметив, что это может быть "контрпродуктивным" и даже поставить Будапешт в "привилегированное положение".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Euractiv.

Предполагается, что Венгрия переберет председательство в Совете ЕС на шесть месяцев в июле 2024 года, после Испании во второй половине 2023 года и Бельгии в первой половине 2024 года.

Однако в недавно принятой резолюции Европарламент выразил свою обеспокоенность относительно председательства Венгрии в связи с вопросами верховенства права в правительстве Виктора Орбана. Он также обратился к другим странам-членам ЕС с просьбой найти решение.

Де Кроо, однако, предпочитает сохранять осторожность. Во вторник во время заседания комитета бельгийской палаты он заявил, что разделяет обеспокоенность парламента относительно верховенства права в Венгрии, но лишать страну председательства в ЕС – "абсолютно не лучшая идея".

Он подчеркнул, что председательство в ЕС – это не только привилегия, но и обязанность.

В этом смысле недопущение Венгрии к председательству в Совете может быть шагом, который "ставит Венгрию в привилегированное положение", поскольку председательство обязывает государство-члена "показать свою руку" и "быть примирителем".

Действительно, председательство должно быть прозрачным в отношении своих намерений, и поскольку его целью является поиск консенсуса между государствами-членами в Совете, страна, которая председательствует, должна быть способной способствовать диалогу, строить мосты и решать конфликты, которые могут возникнуть. Однако несколько стран-членов ставят под сомнение способность Венгрии делать это.

Как сообщалось, глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс, которого недавно избрали президентом Латвии, сомневается в том, что Евросоюзу удастся отложить председательство Венгрии в Совете ЕС.