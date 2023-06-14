Польща не підтримує кандидатуру прем'єрки Данії на пост генсека НАТО - WSJ

У Польщі виступають проти того, щоб НАТО після Єнса Столтенберга знову очолив представник однієї зі Скандинавських країн.

Про це повідомили європейські посадовці у розмові із The Wall Street Journal, пише "Європейська правда".

У зв'язку із цим Варшава не підтримує кандидатуру прем'єр-міністерки Данії Метте Фредеріксен, яку видання називає однією із фавориток на пост генсека Альянсу.

У Польщі вважають, що очолити НАТО має представник східного флангу Альянсу, тому головною альтернативою Фредеріксен дехто називає прем'єр-міністерку Естонії Каю Каллас.

Раніше Столтенберг висловлював упевненість у тому, що в НАТО оберуть гідного наступника на його місце.

Минулого тижня прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак запропонував кандидатуру міністра оборони Великої Британії Бена Воллеса на посаду генсека НАТО безпосередньо президенту США Джо Байдену.

Президент США також зустрівся з прем'єр-міністром Данії Метте Фредеріксен, яка є ще одним потенційним претендентом на посаду.

Читайте більше у статті: НАТО в активному пошуку: хто очолить провідну безпекову організацію світу.