В Польше выступают против того, чтобы НАТО после Йенса Столтенберга снова возглавил представитель одной из Скандинавских стран.

Об этом сообщили европейские чиновники в разговоре с The Wall Street Journal, пишет "Европейская правда".

В связи с этим Варшава не поддерживает кандидатуру премьер-министра Дании Метте Фредериксен, которую издание называет одной из фавориток на пост генсека Альянса.

В Польше считают, что возглавить НАТО должен представитель восточного фланга Альянса, поэтому главной альтернативой Фредериксен некоторые называют премьер-министра Эстонии Каю Каллас.

Ранее Столтенберг выражал уверенность в том, что в НАТО выберут достойного преемника на его место.

На прошлой неделе премьер-министр Великобритании Риши Сунак предложил кандидатуру министра обороны Великобритании Бена Уоллеса на должность генсека НАТО непосредственно президенту США Джо Байдену.

Президент США также встретился с премьер-министром Дании Метте Фредериксен, которая является еще одним потенциальным претендентом на должность.

Читайте больше в статье: НАТО в активном поиске: кто возглавит ведущую организацию мира по безопасности.