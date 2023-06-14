Польша не поддерживает кандидатуру премьера Дании на пост генсека НАТО – WSJ
В Польше выступают против того, чтобы НАТО после Йенса Столтенберга снова возглавил представитель одной из Скандинавских стран.
Об этом сообщили европейские чиновники в разговоре с The Wall Street Journal, пишет "Европейская правда".
В связи с этим Варшава не поддерживает кандидатуру премьер-министра Дании Метте Фредериксен, которую издание называет одной из фавориток на пост генсека Альянса.
В Польше считают, что возглавить НАТО должен представитель восточного фланга Альянса, поэтому главной альтернативой Фредериксен некоторые называют премьер-министра Эстонии Каю Каллас.
Ранее Столтенберг выражал уверенность в том, что в НАТО выберут достойного преемника на его место.
На прошлой неделе премьер-министр Великобритании Риши Сунак предложил кандидатуру министра обороны Великобритании Бена Уоллеса на должность генсека НАТО непосредственно президенту США Джо Байдену.
Президент США также встретился с премьер-министром Дании Метте Фредериксен, которая является еще одним потенциальным претендентом на должность.
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