У РФ затримали двох співробітників прикордонної охорони Естонії

У вівторок, 13 червня, російські прикордонники затримали двох логістів Департаменту поліції та прикордонної охорони Естонії біля прикордонного пункту Саатсе.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Postimees.

Зазначається, що затримані під час підготовки робіт з обслуговування кордону помилково заїхали на квадроциклі на територію Росії.

Двоє працівників Департаменту поліції та прикордонної охорони 61 і 57 років під час затримання перебували на кілька метрів углиб території Росії.

Під час затримання працівники опору не чинили, і російські прикордонники щодо них силу не застосовували.

Департамент поліції та прикордонної охорони запросив представника прикордонної охорони Росії на зустріч, однак в її ході домовитись про повернення працівників не вдалося.

Двоє затриманих не є поліцейськими чиновниками, вони працюють на підставі трудового договору.

Міністр внутрішніх справ Естонії Лаурі Ляенеметс пообіцяв зробити все для їхнього повернення.

Нагадаємо, глава Служби державної безпеки (СДБ) Латвії Нормундс Межвіетс закликав не їздити в Росії та Білорусь через високий ризик вербування у цих країнах.

Нагадаємо, у 2014 році РФ викрала з території Естонії офіцера естонської Поліції безпеки Естон Кохвер. В серпні 2015 року його засудили до 15 років позбавлення волі.

Згодом його обміняли на колишнього офіцера МВС Естонії Олексія Дрессена.