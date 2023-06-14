В РФ задержали двух сотрудников пограничной охраны Эстонии

Во вторник, 13 июня, российские пограничники задержали двух логистов Департамента полиции и пограничной охраны Эстонии возле пограничного пункта Саатсе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Postimees.

Отмечается, что задержанные во время подготовки работ по обслуживанию границы ошибочно заехали на квадроцикле на территорию России.

Двое работников Департамента полиции и пограничной охраны 61 и 57 лет во время задержания находились на несколько метров вглубь территории России.

Во время задержания работники сопротивления не оказывали, и российские пограничники в отношении них силу не применяли.

Департамент полиции и пограничной охраны пригласил представителя пограничной охраны России на встречу, однако в ее ходе договориться о возвращении работников не удалось.

Двое задержанных не являются полицейскими чиновниками, они работают на основании трудового договора.

Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляенеметс пообещал сделать все для их возвращения.

Напомним, глава Службы государственной безопасности (СГБ) Латвии Нормундс Межвиетс призвал не ездить в Россию и Беларусь из-за высокого риска вербовки в этих странах.

Напомним, в 2014 году РФ похитила с территории Эстонии офицера эстонской Полиции безопасности Эстон Кохвер. В августе 2015 года его приговорили к 15 годам лишения свободы.

Впоследствии его обменяли на бывшего офицера МВД Эстонии Алексея Дрессена.