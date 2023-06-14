Убийство в Чехии привело к напряженности в отношении к украинцам, от этого выигрывают радикалы

Убийство в Чехии – источники утверждают, что убийцей был украинец – вызвало напряженность в отношениях между украинской и ромской общинами, а националисты стремятся воспользоваться трагедией.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Euractiv.

В субботу в чешском городе Брно был убит 23-летний мужчина. Хотя полиция официально этого не подтвердила, по информации из нескольких источников, нападающим был мужчина украинской национальности, а жертвой – ромский юноша. Мэр городского района Брно Бистрц также подтвердил, что подозреваемый был украинцем.

"Мы хотим, чтобы виновный, совершивший это зверство, был должным образом наказан, а проблемные – и я еще раз подчеркиваю, проблемные – украинцы были изгнаны", – заявила Жанета Плачеткова, одна из организаторов запланированной демонстрации.

Однако, как сообщает чешский новостной сайт Seznam Zprávy, трагедией хотят воспользоваться радикальные политические силы. Среди тех, кто планирует протесты у мемориала, есть люди, связанные с движением, которое Министерство внутренних дел классифицирует как экстремистское.

"Я хотел бы призвать всех не поддаваться на манипуляции тех, кто под влиянием вполне понятных эмоций захочет использовать достойный осуждения поступок одного человека для разжигания нетерпимости к любой группе людей. Принцип коллективной вины так же достоин осуждения, как и само насилие", – написал в Твиттере министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан.

Правительственная уполномоченная по делам ромского меньшинства Люция Фукова призвала ромов сохранять спокойствие и не делать обобщений относительно национальности преступника.

"В этот момент необходимо сохранять спокойствие и не обобщать относительно национальности преступника. Мы сами давно боремся с обобщениями", – написала она в Твиттере.

"Уже через несколько дней я буду встречаться в Брно не только с представителями полиции, но и с неправительственными организациями и местными ромами. Насилие не должно порождать больше насилия", – добавила она.

Напомним, Ярослав Попелка, который в середине марта на антиправительственной демонстрации в Праге призвал снять украинский флаг с Национального музея, был приговорен Окружным судом района Прага 1 к четырем месяцам условно с полуторагодовым испытательным сроком за подстрекательство к преступным действиям.