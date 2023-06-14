МЗС Естонії відреагувало на затримання в РФ естонських логістів

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна відреагував на затримання російською владою двох логістів Департаменту поліції та прикордонної охорони (PPA), які під час підготовки робіт з обслуговування кордону на півдні країни помилково опинилися на боці Російської Федерації.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ERR.

Тсахкна заявив, що посольство ЕР у Москві пильно стежить за ситуацією у зв'язку із затриманням співробітників Департаменту поліції та прикордонної охорони, які у вівторок випадково порушили російський кордон.

"Наше посольство в Москві стежить за тим, що відбувається, настільки ретельно, наскільки це можливо. Але насправді цією ситуацією займається Департамент поліції та прикордонної охорони. Зазвичай це займає пару днів, і як міністр закордонних справ я зараз не бачу причин для будь-яких інших дій, крім спілкування, яке триває, що дуже важливо. Наш консул на місці поки що не був, це теж займе час. Усе залежить від рішень російської сторони", – сказав міністр закордонних справ.

"У Росії є право на певний час для розслідування інциденту з порушенням кордону, перш ніж наш консул за необхідності вирушить на зустріч із затриманими чоловіками", – додав міністр.

"Але ми дійсно сподіваємося, що ситуація найближчим часом вирішиться, і ми повернемо наших людей додому. Адже все, що трапилося на кордоні, було людською помилкою", – підсумував він.

Раніше в середу префект Лиунаської префектури Валло Коппель повідомив, що в четвер, 15 червня, заплановано зустріч представників прикордонних служб Естонії та Росії, на якій обговорять, що робити із затриманими логістами.

Згідно з офіційною заявою PPA, логісти Департаменту поліції та прикордонної охорони у вівторок після обіду перебували в Сетомаа біля прикордонного пункту Саатсе, де ознайомлювалися з ділянкою кордону, на якій заплановано роботи.

Із трьох логістів двоє, 61- і 57-річний чоловік, поблизу прикордонного пункту помилково заїхали на квадроциклі на територію Росії. Російські прикордонники затримали чоловіків біля прикордонного пункту.

Для пересування біля прикордонного пункту логісти помилково обрали замість асфальтованої дороги, що знаходиться на боці Естонії, дорогу для патрулювання, що знаходиться на боці Росії. Працівники Департаменту поліції та прикордонної охорони під час затримання перебували на кілька метрів углиб території Росії.

Під час затримання працівники Департаменту поліції та прикордонної охорони опору не чинили, і російські прикордонники щодо них силу не застосовували.

Російська сторона поки що офіційно не прокоментувала інцидент.