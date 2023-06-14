МИД Эстонии отреагировал на задержание в РФ эстонских логистов

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна отреагировал на задержание российскими властями двух логистов Департамента полиции и пограничной охраны (PPA), которые во время подготовки работ по обслуживанию границы на юге страны ошибочно оказались на стороне Российской Федерации.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ERR.

Тсахкна заявил, что посольство ЭР в Москве пристально следит за ситуацией в связи с задержанием сотрудников Департамента полиции и пограничной охраны, которые во вторник случайно нарушили российскую границу.

"Наше посольство в Москве следит за происходящим настолько близко, насколько это возможно. Но на самом деле этой ситуацией занимается Департамент полиции и пограничной охраны. Обычно это занимает пару дней, и как министр иностранных дел я сейчас не вижу причин для каких-либо других действий, кроме общения, которое продолжается, что очень важно. Наш консул на месте пока не был, это тоже займет время. Все зависит от решений российской стороны", – сказал министр иностранных дел.

"У России есть право на определенное время для расследования инцидента с нарушением границы, прежде чем наш консул при необходимости отправится на встречу с задержанными мужчинами", – добавил министр.

"Но мы действительно надеемся, что ситуация в ближайшее время разрешится, и мы вернем наших людей домой. Ведь все, что случилось на границе, было человеческой ошибкой", – подытожил он.

Ранее в среду префект Лиунасской префектуры Валло Коппель сообщил, что в четверг, 15 июня, запланирована встреча представителей пограничных служб Эстонии и России, на которой обсудят, что делать с задержанными логистами.

Согласно официальному заявлению PPA, логисты Департамента полиции и пограничной охраны во вторник после обеда находились в Сетомаа возле пограничного пункта Саатсе, где знакомились с участком границы, на котором запланированы работы.

Из трех логистов двое, 61- и 57-летний мужчина, вблизи пограничного пункта ошибочно заехали на квадроцикле на территорию России. Российские пограничники задержали мужчин возле пограничного пункта.

Для передвижения возле пограничного пункта логисты ошибочно выбрали вместо асфальтированной дороги, находящейся на стороне Эстонии, дорогу для патрулирования, находящуюся на стороне России. Работники Департамента полиции и пограничной охраны во время задержания находились на несколько метров вглубь территории России.

Во время задержания работники Департамента полиции и пограничной охраны сопротивления не оказывали, и российские пограничники к ним силу не применяли.

Российская сторона пока официально не прокомментировала инцидент.