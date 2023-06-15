Столтенберг про збереження посади: Я відповідальний за всі рішення НАТО, крім одного

Генсек НАТО Єнс Столтенберг, коментуючи повідомлення про те, що він може залишитись на посаді і надалі, сказав, що це рішення залежить не від нього, а від союзників.

Про це він говорив, прибувши на зустріч міністрів оборони НАТО у четвер, повідомляє "Європейська правда".

"Щодо мого наступника – це питання, яке має вирішити 31 союзник", – сказав він.

"Я відповідальний за всі рішення, які ухвалює альянс, за винятком одного: мого майбутнього. Це має вирішити 31 союзник", – додав генсек Альянсу.

Столтенберг уточнив, що, як і раніше, він особисто не прагне залишатись на посаді надалі.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, лідери НАТО схиляються до продовження терміну перебування Столтенберга на посаді генерального секретаря Альянсу на тлі зростання песимізму щодо узгодження його наступника напередодні саміту у Вільнюсі.

За словами людей, близьких до генерального секретаря, Столтенберг дедалі більше дратується через те, що йому не дають чіткого сигналу про його майбутнє.

Раніше він висловлював упевненість у тому, що в НАТО оберуть гідного наступника на його місце.

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