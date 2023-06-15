Столтенберг о сохранении должности: Я ответственен за все решения НАТО, кроме одного

Генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя сообщения о том, что он может остаться на посту и в дальнейшем, сказал, что это решение зависит не от него, а от союзников.

Об этом он говорил, прибыв на встречу министров обороны НАТО в четверг, сообщает "Европейская правда".

"Относительно моего преемника – это вопрос, который должен решить 31 союзник", – сказал он.

"Я ответственен за все решения, которые принимает альянс, за исключением одного: моего будущего. Это должен решить 31 союзник", – добавил генсек Альянса.

Столтенберг уточнил, что, как и раньше, он лично не стремится оставаться на посту в дальнейшем.

Напомним, по данным СМИ, лидеры НАТО склоняются к продлению срока пребывания Столтенберга на посту генерального секретаря Альянса на фоне роста пессимизма относительно согласования его преемника накануне саммита в Вильнюсе.

По словам людей, близких к генеральному секретарю, Столтенберг все больше раздражается из-за того, что ему не дают четкого сигнала о его будущем.

Ранее он выражал уверенность в том, что в НАТО выберут достойного преемника на его место.

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