Президент Чехії розповів, які гарантії безпеки можуть дати Україні західні союзники

Президент Чехії Петр Павел розповів про два сценарії надання гарантій безпеки Україні від західних союзників.

Про це він сказав в інтерв’ю Радіо Свобода, пише "Європейська правда".

"Я чув про два типи або сценарії гарантій. Один – це гарантії, які були надані Фінляндії від початку процесу ратифікації її вступу. Інший підхід до гарантій безпеки застосований для Ізраїлю. Можливо, ми побачимо щось посередині", – зазначив Павел.

За словами чеського президента, на саміті в НАТО у Вільнюсі він очікує "дуже сильних заяв щодо підтримки України".

"Я бачу, як низка країн узгоджує довгостроковий план такої підтримки, який базуватиметься не на одноразових внесках, а на ретельно спланованій довгостроковій процедурі", – заявив він.

Павел також додав, що очікує підвищення рівня нинішньої Комісії Україна-НАТО до рівня Ради, "що також підкреслить набагато кращий статус України на цьому форумі".

"Але я б також дуже вітав чіткі формулювання про майбутнє членство України, коли війна закінчиться. Очевидно, що процес приєднання не може початися, поки країна перебуває у стані війни. Але я твердо вірю, що всі лідери зрозуміють, що участь України в НАТО і ЄС є, ймовірно, єдиною гарантією стабільності в цьому регіоні, зміцнення і НАТО, і ЄС, а також гарантією стримування Росії та її агресивної політики", – підкреслив Павел.

Раніше генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг пояснив, що можливе створення Ради Україна-НАТО означало би суттєве зміцнення партнерства між Альянсом та Києвом, і це буде орган, спроможний ухвалювати спільні рішення.

Генсек розповів також, що консультації щодо моделі руху України до НАТО тривають.

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