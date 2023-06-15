Президент Чехии рассказал, какие гарантии безопасности могут дать Украине западные союзники

Президент Чехии Петр Павел рассказал о двух сценариях предоставления гарантий безопасности Украине от западных союзников.

Об этом он сказал в интервью Радио Свобода, пишет "Европейская правда".

"Я слышал о двух типах или сценарии гарантий. Один – это гарантии, которые были предоставлены Финляндии от начала процесса ратификации ее вступления. Другой подход к гарантиям безопасности применен для Израиля. Возможно, мы увидим что-то посередине", – отметил Павел.

По словам чешского президента, на саммите в НАТО в Вильнюсе он ожидает "очень сильных заявлений по поддержке Украины".

"Я вижу, как ряд стран согласовывает долгосрочный план такой поддержки, который будет базироваться не на одноразовых взносах, а на тщательно спланированной долгосрочной процедуре", – заявил он.

Павел также добавил, что ожидает повышения уровня нынешней Комиссии Украина-НАТО будет до уровня Совета, "что также подчеркнет гораздо лучший статус Украины на этом форуме".

"Но я бы также очень приветствовал четкие формулировки о будущем членстве Украины, когда война закончится. Очевидно, что процесс присоединения не может начаться, пока страна находится в состоянии войны. Но я твердо верю, что все лидеры поймут, что участие Украины в НАТО и ЕС является, вероятно, единственной гарантией стабильности в этом регионе, укрепления и НАТО, и ЕС, а также гарантией сдерживания России и ее агрессивной политики", – подчеркнул Павел.

Ранее генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг пояснил, что возможное создание Совета Украина-НАТО означало бы существенное укрепление партнерства между Альянсом и Киевом, и это будет орган, способный принимать совместные решения.

Генсек рассказал также, что консультации по модели движения Украины в НАТО продолжаются.

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