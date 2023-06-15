РФ відпустила затриманих естонських логістів із прикордонної служби

У четвер, 15 червня, Росія звільнила двох логістів Департаменту поліції та прикордонної охорони Естонії (PPA), затриманих напередодні біля прикордонного пункту.

Як пише "Європейська правда", про це заявив міністр внутрішніх справ Лаурі Ляенеметс, повідомляє ERR.

За його словами, чоловіків передали Естонії під час зустрічі представників прикордонних служб обох країн, яка почалася об 11.30.

"Я радий, що чоловіки повернулися додому, і сподіваюся, що вони швидко оговтаються від того, що сталося. Цей інцидент стане уроком для PPA на майбутнє, вони повинні ретельно проаналізувати те, що трапилося. Насамперед, однак, необхідно зробити один висновок – під час будівництва кордону ми повинні рухатися вперед швидкими темпами, щоб увесь сухопутний кордон був готовий у 2025 році", – зазначив Ляенеметс.

Нагадаємо, 13 червня російські прикордонники затримали двох логістів Департаменту поліції та прикордонної охорони Естонії біля прикордонного пункту Саатсе.

Затримані під час підготовки робіт з обслуговування кордону помилково заїхали на квадроциклі на територію Росії.