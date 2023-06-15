РФ отпустила задержанных эстонских логистов из пограничной службы

В четверг, 15 июня, Россия освободила двух логистов Департамента полиции и пограничной охраны Эстонии (PPA), задержанных накануне у пограничного пункта.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявил министр внутренних дел Лаури Ляенеметс, сообщает ERR.

По его словам, мужчин передали Эстонии во время встречи представителей пограничных служб обеих стран, которая началась в 11:30.

"Я рад, что люди вернулись домой, и надеюсь, что они быстро оправятся от случившегося. Этот инцидент станет уроком для PPA на будущее, они должны тщательно проанализировать случившееся. Прежде всего, однако, необходимо сделать один вывод – при строительстве границы мы должны двигаться вперед быстрыми темпами, чтобы вся сухопутная граница была готова в 2025 году", – отметил Ляенеметс.

Напомним, 13 июня российские пограничники задержали двух логистов Департамента полиции и пограничной охраны Эстонии возле пограничного пункта Саатсе.

Задержанные во время подготовки работ по обслуживанию границы ошибочно заехали на квадроцикле на территорию России.