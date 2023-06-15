Туреччина викликала посла Швейцарії через нібито образу президента на акції протесту

Посла Швейцарії у Туреччині викликали до МЗС у зв’язку з подіями на антитурецькій акції протесту у Швейцарії.

Про це повідомило турецьке агентство Anadolu, пише "Європейська правда".

Причиною для виклику посла стала акція у Цюриху, де нібито ображали президента Реджепа Таїпа Ердогана та спалили турецький прапор. Протест, як повідомляють, організувала група "Колектив революційного страйку Цюриха" біля банку UBS. Подія не набула широкого розголосу у ЗМІ.

З послом Жаном-Даніелем Ругом зустрівся заступник глави МЗС Туреччини Мехмет Кемаль Бозай та заявив про "неприпустимість будь-яких форм провокацій на адресу президента Туреччини і санкціонування подібних акцій".

Туреччина також вимагає притягти до відповідальності відповідальних за провокацію. Що саме сталося на акції, не уточнюють.

Раніше цього року Туреччина неодноразово викликала до МЗС послів країн Північної Європи через суперечливі акції зі спаленням Корану.

Також темою суперечки стали дії турецьких медійників у Німеччині та їхнє затримання у розпал виборів.