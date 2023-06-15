Турция вызвала посла Швейцарии из-за якобы оскорбления президента на акции протеста

Посла Швейцарии в Турции вызвали в МИД в связи с событиями на антитурецкой акции протеста в Швейцарии.

Об этом сообщило турецкое агентство Anadolu, пишет "Европейская правда".

Причиной для вызова посла стала акция в Цюрихе, где якобы оскорбляли президента Реджепа Тайипа Эрдогана и сожгли турецкий флаг. Протест, как сообщают, организовала группа "Коллектив революционной забастовки Цюриха" возле банка UBS. Событие не получило широкой огласки в СМИ.

С послом Жаном-Даниэлем Ругом встретился заместитель главы МИД Турции Мехмет Кемаль Бозай и заявил о "недопустимости любых форм провокаций в адрес президента Турции и санкционирования подобных акций".

Турция также требует привлечь к ответственности ответственных за провокацию. Что именно произошло на акции, не уточняется.

Ранее в этом году Турция неоднократно вызывала в МИД послов стран Северной Европы из-за противоречивых акций с сожжением Корана.

Также темой спора стали действия турецких медийщиков в Германии и их задержание в разгар выборов.