Кулеба вперше поговорив з новою очільницею МЗС Болгарії

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в четвер провів першу телефонну розмову з новою очільницею болгарського МЗС, колишньою єврокомісаркою Марією Габріель.

Про це обоє міністрів повідомили у Twitter, пише "Європейська правда".

Як зазначив Кулеба, він привітав Габріель із призначенням та обговорив шляхи посилення двосторонньої співпраці.

"Я подякував Болгарії за підтримку України на шляху до членства в ЄС і НАТО. Я також запросив Болгарію приєднатися до ключової групи щодо спеціального трибуналу (щодо російської агресії. – Ред.)", – додав він.

