МЗС повідомило деталі загибелі українця в Будапешті

У результаті ножового поранення в Будапешті загинув громадянин України 1975 року народження – його смерть стала наслідком сварки, що спалахнула у гуртожитку для працівників автотранспортної компанії.

Про це "Європейській правді" повідомили у пресслужбі МЗС України.

За інформацією посольства України в Угорщині, в результаті ножового поранення загинув громадянин України 1975 року народження, зазначили у пресслужбі.

Інцидент стався внаслідок сварки в гуртожитку для працівників автотранспортної компанії. Підозрюваний у вчиненні злочину громадянин Казахстану затриманий, ведуться слідчі дії.

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"Посольство встановлює зв’язок із родичами загиблого та перебуває на постійному контакті зі слідчими органами Угорщини", – повідомили у пресслужбі МЗС.

Напередодні поліція Будапешта повідомила, що затримала 44-річного чоловіка, підозрюваного у вбивстві 48-річного українця. Про сутичку, внаслідок якої загинув українець, угорській поліції стало відомо 1 травня.

Угорське RTL Híradó повідомило, що обидва чоловіки працювали водіями вантажівок.

Нагадаємо, нещодавно сталось кілька резонансних вбивств українців за кордоном. Двоє українських військових загинули у квітні у німецькій Баварії внаслідок ножових поранень, 57-річному підозрюваному росіянину обрали запобіжний захід.