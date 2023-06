Кулеба впервые поговорил с новой главой МИД Болгарии

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в четверг провел первый телефонный разговор с новой главой болгарского МИД, бывшим еврокомиссаром Марией Габриэль.

Об этом оба министра сообщили в Twitter, пишет "Европейская правда".

Как отметил Кулеба, он поздравил Габриэль с назначением и обсудил пути усиления двустороннего сотрудничества.

"Я поблагодарил Болгарию за поддержку Украины на пути к членству в ЕС и НАТО. Я также пригласил Болгарию присоединиться к ключевой группе по специальному трибуналу (по российской агрессии. – Ред.)", – добавил он.

During our first call, I congratulated @GabrielMariya with her appointment. We discussed ways to boost bilateral cooperation. I thank Bulgaria for supporting Ukraine on our path toward EU and NATO membership. I also invited Bulgaria to join the Core Group on the Special Tribunal.