У Німеччині судитимуть бізнесменів, що постачали в РФ компоненти до безпілотників

Двоє бізнесменів з Німеччини, які, як стверджується, незаконно постачали в Росію електронні компоненти для безпілотників, постануть перед Вищим регіональним судом Штутгарта.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє n-tv.

Згідно з обвинувальним висновком, замовник чоловіків в Росії виготовляв військові матеріали та компоненти. Ймовірно, йдеться про безпілотник "Орлан-10", який використовується російськими збройними силами в Україні.

Згідно з обвинуваченням, поставлені електричні компоненти є звичайним компонентом цього типу безпілотників і підпадають під дію ембарго Європейського Союзу щодо Росії.

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Вважається, що незаконно доставлені компоненти коштували близько 875 тисяч євро.

Прокуратура Гамбурга у березні оголосила обвинувачення п’ятьом співробітникам німецької компанії Siemens за експорт газових турбін до окупованого Росією Криму, про що стало відомо ще у 2017 році.

У 2017 році стало відомо, що Росія доставила на окупований півострів чотири турбіни виробництва німецького концерну Siemens в обхід санкцій ЄС.

Siemens спершу заперечував нелегальну поставку, але згодом заявив, що має усі докази того, що газові турбіни були незаконно транспортовані – але без відома німецької компанії. Зрештою Siemens продовжив торгівлю з Росією й після цього скандалу.

Західним компаніям заборонено торгувати з Кримом, анексію якого Росією у 2014 році не визнає переважна більшість держав світу.